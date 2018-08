Amel Bent : Confessions franches sur son importante perte de poids

Depuis deux ans, Amel Bent affiche une très jolie silhouette fortement amincie. La chanteuse de 33 ans, actuellement en vacances à la mer, a posté une photo d'elle sur les réseaux sociaux et ses fans ont de nouveau pu admirer sa taille de guêpe. Curieuse sur cette perte de poids, une fan lui a demandé son secret minceur...

"Ma première grosse perte de poids à été involontaire puisque je me suis simplement sous-alimentée face à un problème perso qui m'a radicalement coupé l'appétit après ma première grossesse (-17kg en 4 mois) ensuite j'ai repris un peu de poids (6-7kg) puis tout reperdu après ma deuxième grossesse. Aujourd'hui je suis stable car je mange très sain (grâce à ce que je cuisine pour mes filles) et j'ai arrêté soda, fast-food, pain et fromage. Du coup ça bouge plus. Pas de sleeve ni régime draconien, mais presque aucun excès, et sûrement un changement hormonal en vieillissant et avec les grossesses. Voilà, c'est pas miraculeux et peut-être juste propre à moi mais en tous cas je me sens mieux, je prends plus de plaisir avec les fringues mais je reste toujours un peu complexée malgré tout. Il faut du temps et du recul pour pouvoir s'accepter vraiment ronde ou pas", a-t-elle écrit.

En évoquant un problème personnel aux alentours de sa première grossesse, on devine qu'Amel Bent fait sans doute référence aux problèmes judiciaires de son mari Patrick Antonelli, mis en cause dans une vaste arnaque au permis de conduire. Le couple a deux enfants : Sofia (2 ans et demi) et Hana (9 mois).