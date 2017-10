Amel Bent de nouveau maman : Le vrai prénom de son bébé dévoilé !

Et, quelques jours à peine après la naissance de sa petite Hana, l'interprète de Ma philosophie fait déjà son grand retour à l'antenne. En effet, elle officiera prochainement aux côtés de Jenifer, Patrick Fiori et Soprano comme coach de The Voice Kids 5 (TF1). Comme en témoignent des clichés postés sur les réseaux sociaux, Amel Bent est déjà au boulot ! En effet, avec ses camarades, elle a rejoint les studios pour les premiers enregistrements.

À 32 ans, Amel Bent jongle entre sa vie de famille et sa vie professionnelle. Et il semblerait qu'elle y trouve son bonheur. "Je kiffe mes moments en studio, mais je me dépêche pour retrouver ma fille et mon mari. Je sais que chanter est ma passion, mais c'est aussi mon travail. Et ce travail ne peut pas manger toute ma vie. Je suis une femme, une épouse, une mère. Terriblement heureuse. Et je me languis de retrouver mon public, vous n'avez pas idée", déclarait-elle récemment dans les colonnes de Télé 7 Jours.