Amel Bent déçue de son duo avec Casanova (The Voice 7) : "C'était raté"

Lundi 14 mai, dans Touche pas à mon poste (C8), Cyril Hanouna recevait Jenifer, à l'occasion de la diffusion des Traqués sur TF1, et Amel Bent, venue assurer la promotion de son single Si on te demande. Mais cette dernière n'a pas échappé à des questions sur la finale de The Voice à laquelle elle était invitée.

La belle chanteuse de 32 ans a partagé un duo avec le finaliste Casanova sur le titre Que je t'aime, du regretté Johnny Hallyday. Et elle ne garde pas un excellent souvenir de ce moment. Après que Benjamin Castaldi a fait savoir qu'il avait trouvé les chanteurs de cette saison "assez moyens" et que leur duo était "complètement raté", Amel Bent a admis : "J'étais un peu malheureuse parce qu'aux répétitions, il envoyait plus. Je pense qu'il s'est fatigué au long de l'émission. J'avais l'impression de lui hurler dessus. Le duo était raté. On a aimé ce qu'on a vécu, mais je l'ai revu en replay et le rendu n'était pas... le duo était disproportionné." Cela s'est sans doute senti car Casanova, dont le coach était Mika, a terminé en troisième position. Et c'est Maëlle, le Talent de Zazie, qui a remporté la compétition.

Si Amel Bent est venue en tant qu'invitée lors de la finale de The Voice 7, le public la retrouvera prochainement dans le rôle de coach. Elle a en effet accepté de rejoindre l'aventure The Voice Kids au côté de Soprano, Patrick Fiori et Jenifer. Une nouvelle saison qui devrait être diffusée la rentrée prochaine, sur TF1.