Amel Bent dévastée par la mort de Charles Aznavour: "C'était mon père spirituel"

Le 1er octobre 2018, Amel Bent, comme de nombreux Français, pleurait la disparition de Charles Aznavour. Un véritable choc pour celle qui avait vu la star de de 94 ans quelques jours plus tôt afin de lui faire écouter une chanson qu'elle avait écrite en son honneur.

Interrogée par nos confrères du Parisien, la chanteuse de 33 ans que l'on retrouve désormais dans The Voice Kids 5 (TF1) en tant que coach est revenue sur cette disparition qui l'a beaucoup marquée. "C'était mon père spirituel. Il m'a écrit une chanson, on a chanté ensemble. J'ai tellement pleuré", a-t-elle d'abord confié. Et Amel Bent de poursuivre : "Il m'a fait le plus beau des cadeaux. Trois jours avant sa mort, j'ai pu lui chanter le titre que j'ai écrit pour lui. Je lui ai dit : 'Charles, si j'ai voulu chanter, c'est pour vous ressembler...' Cette chanson sera bien sûr sur mon album."

Son futur album (déjà le sixième !), Amel Bent a d'ailleurs décidé d'en reporter la date de sortie. En effet, marquée par son expérience positive dans The Voice Kids, la chanteuse a décidé de revoir sa copie pour ajouter des titres plus enjoués au projet. "La sortie est un peu retardée, au premier trimestre 2019, car j'ai voulu ajouter trois ou quatre chansons. L'album était terminé, il était super, mais il reflétait les trois années que j'avais passées loin de tout. Il était un peu sombre, plein de doutes et, du coup, il ne correspondait plus trop à ma vie actuelle", a-t-elle expliqué.

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, ce 12 octobre 2018 en kiosques.

Retrouvez Amel Bent dans The Voice Kids 6 à partir du 12 octobre 2018 à 21h sur TF1 !