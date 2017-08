Amel Bent et Julien Castaldi : Une photo collector refait surface...

Comme on peut le voir sur le cliché, le jeune homme était un peu enrobé à l'époque. Julien Castaldi n'a en effet jamais caché qu'il avait eu des problèmes de surpoids durant son adolescence. C'est à 16 ans, après avoir été rejeté par une fille, qu'il s'est pris en main et s'est délesté de plus de 40 kilos en un an et demi.

Depuis cette photo, Amel Bent (22 ans à l'époque), a aussi perdu du poids. La maman affiche en effet un corps aminci depuis de nombreuses années. Même si, un heureux événement se profilant à l'horizon – elle est de nouveau enceinte –, son ventre s'est joliment arrondi ces derniers mois. Pour son plus grand bonheur !