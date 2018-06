Amel Bent : Fière de sa fille Sofia, 2 ans, cavalière confiante

Amel Bent est une femme comblée, professionnellement et personnellement. De retour dans les bacs avec un nouveau titre baptisé Si on te demande qui rencontre un franc succès, une tournée en préparation dont les billets sont déjà en vente et une jolie famille composée de deux adorables filles, la chanteuse de 32 ans a tout pour être heureuse. Ce bonheur et cet épanouissement, l'artiste n'hésite pas à les partager avec ses fans sur Instagram.

Après avoir fait sensation aux Internationaux de France de Roland-Garros où elle est allée soutenir Novak Djokovic avec son mari Patrick Antonelli pour une rare apparition publique en couple, Amel Bent met son aînée Sofia en lumière. Fière que son adorable fillette de 2 ans soit déjà si agile et confiante sur un poney, la jeune maman a immortalisé cet instant en photo. Si Amel Bent apparaît de face, habillée d'un petit short, d'un pull et d'une paire de boots pour arpenter les chemins du bois, Sofia est quant à elle photographiée de dos. Parce que si la chanteuse partage sa vie de maman avec ses quelque 282 000 abonnés d'Instagram, elle prend toujours soin de ne jamais dévoiler les visages de ses deux filles, Sofia, mais aussi Hana née en octobre 2017.

Comme toujours, les admirateurs d'Amel Bent sont sous le charme de la fillette mais aussi de sa maman. "Omg. Je craque...", "So cute", "Vraiment elle est tellement chou !", "Quel joli sourire Amel", peut-on notamment lire parmi les nombreux commentaires laissés. Aucun doute, la maternité lui va à ravir !