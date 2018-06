Amel Bent : Gros câlin avec sa fille pour son anniversaire

Plus les années passent et plus Amel Bent est une femme comblée. Heureuse en couple, mariée depuis 2015 à Patrick Antonelli, maman épanouie grâce à ses deux filles Sofia (née en février 2016) et Hana (née en octobre 2017), la chanteuse ne peut rêver mieux. Surtout que sa carrière a pris un nouvel élan avec la sortie de son single Si on te demande qui a reçu un bon accueil. Que demander de plus ?

Née le 21 juin 1985, Amel Bent a fêté son 33e anniversaire entourée de ses proches. comme le prouve la photo en noir et blanc qu'elle a publiée sur sa page Instagram dans la soirée du 21 juin 2018. La chanteuse apparaît aux anges, affichant un joli sourire, alors qu'elle partage un tendre câlin avec sa fille Sofia. La coach de The Voice Kids (TF1) a été gâtée avec un gâteau sur lequel trône le chiffre 33. "33 tonnes de bonheur", commente-t-elle en légende.