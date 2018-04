Amel Bent : "J'ai envie d'être avec mes enfants tout le temps"

Amel Bent n'a pas chômé pendant son absence du show business, elle qui a sorti son dernier disque en 2014. La sympathique chanteuse de 32 ans, révélée il y a déjà quinze ans dans Nouvelle Star, s'est notamment mariée et a eu deux enfants. Si elle se réjouit de sortir un nouvel album et d'apparaître comme coach dans The Voice Kids, elle confesse être surtout épanouie grâce à un retour à une "vie normale".

En 2015, quelques mois après avoir sorti le disque Instinct, Amel Bent épouse Patrick Antonelli, un gérant d'auto-écoles qui a fait les gros titres il y a deux ans à la suite de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire dans une affaire de vaste arnaque au permis de conduire. Une affaire qu'elle balaye d'un revers de la main. "Je ne parle pas de mon mari. Cela a été difficile. On fait face car on n'a pas le choix", dit-elle au journal Le Parisien. La chanteuse, qui a volontairement fait une pause "après douze années de folie", confesse qu'elle avait une idée en tête en s'éloignant un peu du show business : "Je voulais construire une vie de famille." Un pari réussi puisqu'elle est devenue maman de Sofia (née en février 2016) puis d'Hana (née en octobre 2017).

Désormais de retour avec le single Si on te demande, qui annonce l'arrivée d'un nouveau disque (chez Mercury) prévu pour la rentrée, Amel Bent se dit heureuse mais aussi... paniquée ! "J'ai envie d'être avec mes enfants tout le temps ! En janvier, j'ai emmené mes filles aux Enfoirés. Les concerts le soir, les boeufs entre musiciens la nuit, les biberons à 8h... Mais ma hantise, c'est la prochaine tournée. Comment vais-je faire ?", s'interroge-t-elle. Nul doute qu'elle trouvera une solution.