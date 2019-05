Amel Bent : "J'ai un mari franchement génial, c'est un papa qui déchire"

En faisant son come-back dans la musique cinq ans après la parution de son dernier disque, Instinct, la chanteuse Amel Bent doit repartir à la conquête du public et des charts. Une pause volontaire, mais qu'elle-même n'envisageait pas si longue, comme elle l'a confié à Purepeople.com.

La sympathique interprète du tube Ma philosophie explique avant tout son retrait de la musique par le fait d'être devenue maman. En effet, Amel Bent a donné naissance à une première petite fille, Sofia, en février 2016. Ainsi, elle aurait pu embaucher une nounou et retourner en studio, mais ce n'était clairement pas le choix de vie qu'elle désirait. "Il était hors de question que je vive les premiers pas de mon enfant sous les projecteurs. Je voulais vivre ça pleinement et ne pas être tiraillée par un métier qui, pour moi, à l'époque, était toute ma vie et prenait tout mon temps. (...) Et puis le truc, c'est que j'en ai enchaîné deux. Au départ, je ne m'étais pas dit que j'allais m'arrêter cinq ans, je pensais m'arrêter une année", assure-t-elle.

En octobre 2017, la star et son mari Patrick Antonelli accueillent une deuxième petite fille dans leur vie : Hana. Dès lors, Amel Bent voit son retour se compliquer davantage. Mais, aujourd'hui, le come-back est enfin là et les fans ont déjà pu découvrir l'entêtant premier single Si on te demande. "Être maman et chanteuse, c'est un truc que je fais au jour le jour. Sur le papier, je n'arrivais pas à le concevoir et c'est pour ça que j'ai mis du temps à revenir. (...) J'ai la chance de ne pas être seule, j'ai un mari qui est franchement génial et surtout un papa qui déchire. Pour l'instant, on s'en sort bien", jure-t-elle.