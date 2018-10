Amel Bent, jeune maman à la silhouette tonique : Sa métamorphose

Depuis le 12 octobre 2018, Amel Bent est la nouvelle coach de The Voice Kids, saison 5. La jeune maman de 33 ans a un très beau parcours depuis ses débuts timides mais brillants dans l'émission Nouvelle Star en 2004.

La jeune artiste a cartonné avec son hymne Ma philosophie dans lequel elle célébrait ses "formes et [ses] rondeurs". En presque quatorze ans de carrière, Amel Bent aura tout essayé : le blond, le rouge, les bruns. Aujourd'hui, elle affiche une silhouette plus tonique après la naissance de ses deux filles : Sofia (1 ans et demi) et Hana (1 an), dont le père est son époux Patrick Antonelli. Une vraie métamorphose.

Que les fans se rassurent, la chanteuse a certes connu quelques soucis mais elle est désormais en très bonne santé comme elle l'expliquait cet été à l'une de ses admiratrices sur Instagram : "Ma première grosse perte de poids a été involontaire puisque je me suis simplement sous-alimentée face à un problème perso qui m'a radicalement coupé l'appétit après ma première grossesse (-17 kg en 4 mois). Ensuite, j'ai repris un peu de poids (6-7 kg), puis tout reperdu après ma deuxième grossesse. Aujourd'hui, je suis stable car je mange très sain (grâce à ce que je cuisine pour mes filles) et j'ai arrêté soda, fast-food, pain et fromage. Du coup, ça bouge plus. Pas de sleeve, ni régime draconien, mais presque aucun excès, et sûrement un changement hormonal en vieillissant et avec les grossesses. Voilà, c'est pas miraculeux et peut-être juste propre à moi mais, en tous cas, je me sens mieux, je prends plus de plaisir avec les fringues mais je reste toujours un peu complexée malgré tout. Il faut du temps et du recul pour pouvoir s'accepter vraiment ronde ou pas."

Amel Bent ne manque ni d'énergie ni de joie de vivre comme elle nous le prouve chaque vendredi soir sur TF1 dans The Voice Kids. Nous vous proposons de remonter le temps en sa compagnie dans la vidéo exclusive de notre diaporama Amel Bent : la métamorphose.