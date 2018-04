Amel Bent : "Johnny était comme un ange gardien pour moi..."

Enfin le come-back ! Après des mois à teaser son retour à la musique sur les réseaux sociaux, Amel Bent sort ce 27 avril 2018 un nouveau single intitulé Si on te demande, annonciateur d'un disque prévu à la rentrée. La jeune femme affirme être "plus fébrile" aujourd'hui qu'à ses débuts mais elle a tout de même pu se replonger doucement dans le bain grâce au disque On a tous quelque chose de Johnny. Elle est d'ailleurs encore bouleversée par la mort du chanteur...

Interrogée par le journal Le Parisien, Amel Bent a confié sa peine à la suite de la mort de Johnny Hallyday, dont elle a repris le titre culte Que je t'aime. "Cela m'a redonné envie d'avoir envie. Johnny me manque. Il était comme un ange gardien pour moi. Ce sont des cadeaux de la vie de rencontrer d'immenses personnes comme Johnny ou Véronique Colucci [morte en avril 2018, NDLR]. Je serai toujours là pour les Restos du coeur", dit-elle. En reprenant une chanson de Johnny, Amel Bent a ainsi pu retrouver le plaisir de chanter, elle qui s'est volontairement coupée du show business et dit avoir été "tellement heureuse de retrouver une vie normale" à la naissance de sa première fille, Sofia (née en février 2016). "La confiance, j'essaie de la regagner chaque jour. Je me sens encore plus fébrile aujourd'hui qu'à mes débuts", clame-t-elle.

Quatre ans après la sortie de son dernier disque Instinct, Amel Bent s'offre un nouveau départ. La chanteuse de 32 ans a signé chez Mercury et a pu compter sur un coup de pouce du destin... "Des auteurs-compositeurs que j'aime m'ont proposé quelques titres, il y a un an et demi", dit-elle. Par la suite, elle est très vite retournée en studio et ça a été le déclic. "Cela m'a bouleversée d'entendre ma voix", lâche-t-elle. Nul doute que ses fans aussi seront bouleversés de l'entendre à nouveau !

À noter que la star sera coach de The Voice Kids à la rentrée.