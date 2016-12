Amel Bent, Karine Ferri, Ingrid Chauvin... Les naissances de 2016

En rose ou en bleu, leur vision de la vie a changé en 2016. L'heure est venue de dresser un bilan des bébés qui ont pointé le bout de leur nez pour le plus grand bonheur de leurs parents.

Les stars françaises ont été gâtées

En 2016, nombreux sont les couples qui ont découvert pour la toute première fois la joie de devenir parents. Si c'est avec un ventre arrondi qu'elle célébrait la nouvelle année il y un an, Karine Ferri s'est transformée en maman louve avec l'arrivée de Maël, le fruit de ses amours avec Yoann Gourcuff.

Malgré la tristesse de voir son mari emprisonné, Amel Bent a pu compter sur sa petite Sofia pour l'aider à surmonter cette terrible épreuve. Bien qu'occupée à enregistrer son nouvel album, la chanteuse de 31 ans n'a jamais délaissé sa fille, profitant de chaque instant passé à ses côtés.

Une douloureuse épreuve et une énorme dose de bonheur également pour Ingrid Chauvin. Deux ans après le décès de sa petite Jade, la comédienne de 43 ans a retrouvé un nouveau souffle avec l'arrivée de Tom qu'elle ne cesse d'évoquer dans les médias. Son bonheur, Ingrid ressent le besoin de le partager, comme pour rendre hommage à Jade qu'elle n'oublie pas.

Avec elles, Audrey Lamy, Ayem Nour, Alice Taglioni, Nikos Aliagas, Louis Bertignac, Hapsatou Sy, Chris Marques, Agathe Lecaron ou encore l'écrivain Marc Lévy ont accueilli un bébé en 2016.

Les bébés à l'international

Outre-Atlantique, certaines grossesses ont surpris, à l'instar de celle de Megan Fox que l'on disait en route vers le divorce avec Brian Austin Green. La bombe de Transformers est une nouvelle fois aux anges grâce à son petit Journey River.

En parlant d'anges, deux Anges Victoria's Secret ont justement accueilli leur premier enfant en 2016, les bombes Candice Swanepoel et Behati Prinsloo, mariée à Adam Levine, le leader de Maroon5. Les deux tops, très copines, ont accouché à quelques semaines d'intervalle seulement.

S'il est un bébé miracle, c'est bien Luna, l'adorable fille de Chrissy Teigen et de John Legend. Le top et le chanteur américains attendaient depuis longtemps de voir leur rêve de fonder une famille se concrétiser. C'est chose faite depuis le mois d'avril, une naissance particulièrement médiatisée. Mais pas autant que celle de Dream, le fille de Blac Chyna et de Rob Kardashian.

À l'inverse, il y a Des parents qui font dans l'ultradiscrétion, comme Blake Lively et Ryan Reynolds. Si monsieur a dévoilé, malgré lui, le sexe de leur deuxième enfant (une nouvelle petite fille) au cours d'une interview, l'ex-star de Gossip Girl n'a jamais évoqué ou dévoilé de photo de son bébé. Pas plus que Kerry Washington (Scandal), maman pour la deuxième fois ou Eva Mendes, qui a également offert un second enfant à Ryan Gosling.

La vie de famille, c'est du sport

Les sportifs ont performé en 2016 côté bébés. Chez les footballeurs, Olivier Giroud, Matthieu Valbuena, Yohan Cabaye, Bafétimbi Gomis, Adil Rami ou encore Gareth Bale et Wayne Rooney ont fondé une famille ou l'ont agrandie.

Chez les stars de NBA, Tony Parker et Joakim Noah ont connu cette même joie, tout comme Nikola Karabatic chez les handballeurs ou Andy Murray chez les tennismen.

Olivia Maunoury