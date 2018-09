Amel Bent : La jeune maman dévoile une photo d'elle bébé... à croquer !

On ose imaginer sans peine que les filles d'Amel Bent, Sofia et Hana (respectivement 2 ans et demi et 10 mois, nées de son mariage avec Patrick Antonelli), doivent certainement lui ressembler comme deux gouttes d'eau au même âge. C'est en tout cas ce qui nous traverse l'esprit lorsqu'on découvre une photo d'enfance de la chanteuse, publiée en fin de semaine sur son compte Instagram.

Très active sur le réseau social, l'interprète de 33 ans s'est effectivement emparée de son compte pour dévoiler un cliché où elle est à peine âgée de 3 ans. Sur la photo, la jurée de The Voice Kids, dont on reconnaît facilement les yeux et la fossette, arbore un sourire trop craquant. En réalité, la photo n'est pas inconnue des fans puisqu'elle figure sur la pochette (verso) de son premier album sorti en 2004, Un jour d'été.