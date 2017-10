Amel Bent maman : La chanteuse a donné naissance à son deuxième enfant

Les félicitations sont de mises pour Amel Bent et son époux Patrick Antonelli. Selon les informations de Voici, la chanteuse de 32 ans a effectivement donné naissance à leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Anes. La fillette, qui rejoint sa grande soeur Sofia (2 ans en février prochain), est née le 18 octobre à l'hôpital américain de Paris "à 6 heures du matin", précisent nos confrères.

Femme épanouie et maman comblée, l'interprète du tube Ma philosophie (qui n'a jamais directement confirmé ou commenté ses grossesses) a su trouver son équilibre pour concilier vie de famille et carrière artistique. "Je kiffe mes moments en studio, mais je me dépêche pour retrouver ma fille et mon mari. Je sais que chanter est ma passion, mais c'est aussi mon travail. Et ce travail ne peut pas manger toute ma vie. Je suis une femme, une épouse, une mère. Terriblement heureuse. Et je me languis de retrouver mon public, vous n'avez pas idée", déclarait-elle encore récemment au magazine Télé 7 jours.

De retour en studio depuis plusieurs mois pour la préparation de son nouvel album qui devrait voir le jour en 2018, Amel Bent est aussi très accaparée par son nouveau rôle de jurée dans la cinquième saison de The Voice Kids. Toujours selon Voici, la jeune femme a d'ailleurs quitté la maternité cinq jours après son deuxième accouchement, le 23 octobre, pour participer aux débuts des enregistrements du télé-crochet, comme le confirment plusieurs clichés publiés sur les réseaux sociaux. Sur ceux-ci, Amel Bent affiche une ligne et un ventre déjà bien amincis et prend la pose au côté de Jeni­fer, Soprano et Patrick Fiori.