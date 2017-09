Amel Bent : Nostalgique de ses vacances en Corse, avec son adorable petite Sofia

Dur, dur la fin des vacances pour Amel Bent. Après avoir profité en famille du soleil corse, la revoilà à Paris. Un retour à la réalité qui se fait dans le contraste. Les belles journées lumineuses au bord de la piscine ou face à la mer ont laissé place à un quotidien plus grisâtre.

Pour garder le moral et se souvenir de ses beaux instants passés notamment avec sa fille de 1 an et demi, la craquante petite Sofia, Amel Bent a publié une nouvelle photo de sa princesse sur sa page Instagram. Nostalgique, elle affiche, comme toujours, son bébé de dos, en couche, la tête coiffée d'un grand chapeau. Sofia passe une grande porte-fenêtre pour se rendre sur une magnifique terrasse surplombant la mer. "already miss the sun... #paris #cesttoutgris", légende Amel Bent.