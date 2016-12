Amel Bent partage les images de son tendre Noël avec sa fille et ses proches

Amel Bent termine finalement son année 2016 avec autant de joie qu'elle l'avait commencée, et ce malgré des épreuves en chemin... La chanteuse, qui se prépare plus que jamais à revenir dans la musique, a partagé quelques images de son Noël en famille.

C'est sur Instagram, où elle est très active, qu'Amel Bent a dévoilé à ses fans des photos et vidéos d'elle auprès de ses proches, dont sa maman, son beau gosse de frère, mais aussi et surtout sa fille, Sofia. La star a pris la pose avec la demoiselle, véritable bouleversement dans sa vie depuis sa naissance en février dernier. Pour le premier Noël de sa fille, Amel Bent a toutefois préféré garder son visage encore caché, se contentant de dire qu'elle est le "plus beau cadeau". On notera aussi que l'on a pas vu la trace de son époux Patrick Antonelli, relâché de prison en septembre dernier après avoir été mis en examen en mai pour corruption dans une vaste affaire d'escroquerie au permis de conduire. Une affaire dans laquelle il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.

Amel Bent, plus mince que jamais, entourée d'une nouvelle équipe et en pleine forme physique, a aussi partagé des vidéos de son Noël, lequel s'est fait... en musique bien sûr ! La star s'est notamment amusée au son du tube All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey.