Amel Bent ravissante pour les 2 ans de Sofia : Un bel anniversaire en musique

Amel Bent a débuté sa journée du dimanche 4 février en adressant une tendre déclaration d'amour à sa fille aînée, Sofia. Sa "princesse" comme elle la surnomme fêtait son deuxième anniversaire, un cap que la chanteuse de 32 ans a tenu à marquer avec la publication d'une photo inédite de Sofia tout bébé et ces mots : "Il y a deux ans je t'ai donné la vie, mais depuis ce jour c'est toi qui m'apprends à vivre... Je t'aime ma fille. #happyBday #2years #princessesofia".

Parce qu'on ne souffle sa deuxième bougie qu'une seule fois, Amel Bent avait prévue une jolie fête d'anniversaire pour sa fille. Une magnifique table a été dressée, des ballons roses et blancs flottaient au plafond et un énorme ballon "2" était adossé au mur. Mais avec une maman chanteuse et depuis peu coach dans The Voice Kids (TF1), impossible de faire la fête sans ambiance et sans son.

Partageant de nouvelles images de l'anniversaire de Sofia avec ses 255 000 abonnés d'Instagram, Amel Bent s'est dévoilée au vidéo, tournoyant dans une robe rose sur le titre Cheap Thrills de Sia. Ravissante, les kilos de sa deuxième grossesse envolés depuis longtemps, la jeune maman profite pleinement de cet instant en famille.