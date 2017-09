Amel Bent : Sa fille Sofia joue les adorables "baby drivers"

À 32 ans, Amel Bent savoure sa jeune vie de maman. Sa petite Sofia, née en février 2016, grandit à vue d'oeil et la chanteuse ne cesse de s'en émouvoir. Alors qu'elle n'a toujours pas confirmé qu'elle attendait son deuxième enfant, avec son compagnon Patrick Antonelli, et que pleuvent les messages de félicitations sur ses réseaux sociaux, Amel partage un nouveau moment craquant avec Sofia.

Il y a quelques heures, la fillette de 1 an et demi faisait une nouvelle apparition sur le compte Instagram très suivi (plus de 221 000 abonnés) de sa maman. Cette fois-ci, Sofia ne fait pas "tout comme maman" chez le coiffeur, mais se retrouve à bord d'une belle Mercedes, tenant le volant comme une pro. En légende, Amel Bent écrit : "My Baby Driver." Peut-être un clin d'oeil au film Baby Driver sorti cet été qui a cartonné aux États-Unis.