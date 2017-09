Amel Bent : Sa petite Sofia, poupée stylée, fait craquer ses fans

Amel Bent est du genre très discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée, à tel point que l'artiste de 32 ans n'a toujours pas confirmé officiellement sa deuxième grossesse, pour laquelle ses fans ne cessent pas la féliciter sur Instagram depuis la mi-août. Mais lorsqu'il s'agit de partager son quotidien de jeune maman, elle s'ouvre un peu plus.

Depuis l'arrivée de son adorable petite Sofia en février 2016, fruit de ses amours avec son mari Patrick Antonelli, Amel Bent a pris l'habitude de partager son quotidien de jeune maman sur Instagram. Les moments de bonheur comme la dure réalité de cette nouvelle vie. Dimanche 24 septembre, la chanteuse a publié une nouvelle photo de son bébé de 19 mois, post qui n'a pas manqué de faire craquer ses nombreux fans. Sofia apparaît, comme le plus souvent de dos, le visage soigneusement caché par sa maman. Au bord d'un bassin, elle porte une jolie tenue, une petite robe rouge bouffante à bretelles avec un haut à manches longues rayé et des sandales blanches. "Searching for NEMO...", commente Amel Bent en légende.

La chanteuse ne récolte que des compliments depuis le partage de cette nouvelle photo de famille. "Trop mignonne", "Adorable", "Mooow tellemment chou", "Tellement chou"... Ses fans sous littéralement sous le charme.