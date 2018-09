Amel Bent : Sa plus grande crainte en acceptant d'être coach dans The Voice Kids

Le 12 octobre prochain, les téléspectateurs de TF1 pourront découvrir Amel Bent dans un tout nouveau rôle : celui de coach dans The Voice Kids 5 aux côtés de Soprano, Patrick Fiori et Jenifer.

Interrogée par nos confrères de Télé 7 Jours en compagnie de sa camarade Jenifer, la chanteuse de 33 ans a révélé quelle avait été sa plus grande appréhension au moment de débuter le tournage du télé-crochet fin 2017. "J'avais peur de ne pas savoir dire non aux enfants et de ne pas réussir à exprimer correctement ce que je ressentais. Il me manquait le champ lexical, donc j'ai beaucoup écouté mes camarades", a-t-elle avoué avec humilité. Une situation qu'a connu Jenifer au lancement de l'émission, comme elle l'a elle-même reconnu dans la foulée : "J'avais le même stress que toi au tout début !"

Une chose est sûre, la chanteuse de Ne retiens pas tes larmes qui venait de donner naissance à sa deuxième fille Hana – après la naissance de Sofia en février 2016 – était ravie de revenir sur le devant de la scène. "J'avais accouché quelques jours avant. Mais j'étais tellement surexcitée ! J'avais de l'énergie à revendre et envie de voir Jen, Sopra et Patrick. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mis les pieds sur un plateau", a expliqué la star.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 jours, actuellement en kiosque.