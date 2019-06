Amel Bent, sa superbe déclaration à son mari : "Je l'aime trop"

Invitée d'Anne Roumanoff dans Ça fait du bien (Europe 1), mercredi 12 juin 2019, Amel Bent a fait la promotion de son nouvel album, Demain. Elle s'est livrée sur sa manière de composer ses chansons. "Je me sers beaucoup de mes expériences et pas forcément actuelles. J'aime bien évoquer des cicatrices du passé... Après il y a des chansons qui sonnent juste à présent. Par exemple T'aimer de trop, oui c'est pour mon mari", a confié la chanteuse de 33 ans.

"Vous l'aimez trop ?", questionne Anne Roumanoff avec malice. "Oui. C'est péjoratif trop, hein ?", sourit Amel Bent, qui ne veut pas trop en dévoiler sur son intimité. "Après le reste nous regarde", prévient-elle, en dévoilant tout de même être amoureuse de son homme, un certain Patrick Antonelli. "Il n'y a rien que je sache mieux que le goût, que le goût de ta peau. Il n'y a rien que je fasse mieux que t'aimer, que de t'aimer de trop. Il n'y a rien que je pleure mieux que l'absence, que l'absence de tes mots. Il n'y a rien que je fasse mieux que t'aimer, que t'aimer, que t'aimer de trop", chante d'ailleurs la chanteuse dans son titre T'aimer de trop.

Au micro de Purepeople, Amel Bent en avait dit un peu plus sur sa relation avec Patrick Antonelli. En octobre 2017, ils avaient d'ailleurs accueilli une seconde petite fille dans leur vie : Hana. "Être maman et chanteuse, c'est un truc que je fais au jour le jour. Sur le papier, je n'arrivais pas à le concevoir et c'est pour ça que j'ai mis du temps à revenir. (...) J'ai la chance de ne pas être seule, j'ai un mari qui est franchement génial et surtout un papa qui déchire. Pour l'instant, on s'en sort bien", nous avait-elle expliqué. Un couple équilibré.