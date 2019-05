Amel Bent, son mari incarcéré : "Je me suis sentie abîmée"

Amel Bent est de ces femmes que la vie n'a pas épargnées. Malgré les épreuves, la chanteuse de 33 ans les a franchies une à une avec force, des expériences parfois douloureuses qui lui ont permis de devenir l'artiste qu'elle est aujourd'hui. Une chanteuse maman de deux enfants (Sofia, 3 ans et Hana, 1 an et demi) qui publie un nouvel album après cinq années d'absence.

Actuellement en pleine promotion de son opus Demain, attendu le 17 mai 2019 dans les bacs, elle enchaîne les interviews. Sublime en couverture du magazine Télé 7 Jours (programmes du 18 au 24 mai), la coach de The Voice Kids (TF1) n'évite aucun sujet, pas même celui qui concerne son mari et ses ennuis (en suspend) avec la justice. Si la pétillante brune ne dit pas elle-même le mot prison, il est bien sous-entendu dans ses confidences. "Une période compliquée" durant laquelle elle s'est "retrouvée seule" avec sa fille aînée, Sofia, qui était alors âgée de 3 mois.

Amel Bent avoue sans faux-semblant que cette année 2016 n'a pas toujours été facile à gérer : "On parlait beaucoup de moi mais pas pour ma musique. Je me suis sentie abîmée par quelque chose qui était hors de contrôle. Je souffrais, je me sentais jugée. J'étais vraiment au plus bas." Malgré l'absence de son mari, la chanteuse a toujours fait en sorte que le lien ne soit pas rompu avec leur fille. "Je me retrouvée avec ma fille dans des endroits où je n'avais pas envie d'être", partage-t-elle.

Ce chapitre délicat de sa vie, Amel Bent l'évoque dans son titre Star : "Cette chanson, je l'ai vue comme un signe. Je l'ai chantée à ce moment-là et elle m'émeut, encore, terriblement. Je pensais que c'était ma dernière chanson et que je ne me relèverais jamais."

Aujourd'hui, elle est une maman pleinement épanouie et une femme comblée qui a trouvé son équilibre auprès de son mari, la chanteuse voit en lui "un papa qui déchire." "J'ai la chance de ne pas être seule, j'ai un mari qui est franchement génial et surtout un papa qui déchire. Pour l'instant, on s'en sort bien", nous a-t-elle confié, lors d'un entretien exclusif pour Purepeople.com réalisé tout récemment.

L'intégralité de l'interview d'Amel Bent est à retrouver dans Télé 7 Jours, programmes du 18 au 24 mai 2019.