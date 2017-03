Amel Bent : Sortie sans bébé avec sa "jumelle" Demdem, la femme de Maître Gims

Maman depuis un peu plus d'un an, Amel Bent s'est octroyé une sortie sans Sofia le week-end dernier. La célèbre chanteuse française de 31 ans s'est rendue dans l'un des clubs les plus branchés de Paris, L'Arc, où elle a retrouvé deux autres artistes : Maître Gims et Lacrim.

Si Amel Bent a partagé sur Instagram une photo posée avec l'ancien leader de Sexion d'Assaut et le rappeur sorti de prison en novembre dernier, c'est avec Demdem, la femme de Maître Gims, qu'elle s'est lâchée. Pour preuve, la vidéo postée sur sa page par l'héroïne du clip Tout donner. On y découvre que les deux jeunes femmes côte à côte, affichant de magnifiques souriants blancs tandis que la musique résonne de façon assourdissante. Amel Bent parvient malgré tout à crier "ma jumelle", se trouvant une ressemblance avec Demdem. Et elle n'est pas la seule puisque les commentaires laissés par les internautes vont dans ce sens : "On dirait des soeurs", "Vs vous ressemblez grave", "La ressemblance flagrante", "La mm tête !!!". Si les deux amies partagent des points communs, elles n'ont en revanche pas la même couleur de cheveux : Amel Bent est brune, Demdem est actuellement blond platine...