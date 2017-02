Amel Bent : Tendre message et photo pour le 1er anniversaire de sa fille Sofia

Amel Bent entame la nouvelle année avec joie après avoir connu de dures épreuves l'an passé, notamment en raison des ennuis judiciaires de son mari Patrick. La star, qui est devenue maman pour la première fois, fête le premier anniversaire de sa fille Sofia.

Sur Instagram, où elle aime bien garder le lien avec ses fans qu'elle tient au courant de ses aventures personnelles et professionnelles, Amel Bent a posté une photo et un message pour souligner l'anniversaire de sa fille, ce samedi 4 février. "Il y a 1 an, tu es née... Amour de ma vie, l'essentiel, l'équilibre, le sens à tout ça... Je t'aime ma fille", a-t-elle écrit en légende d'un cliché en noir et blanc. Jusqu'à présent, la chanteuse de 31 ans a toutefois bien fait attention à ne pas trop en dire sur sa fille ni à montrer son visage... Histoire de garder une part d'intimité même si elle veut faire plaisir à son public en lui dévoilant de beaux moments de sa vie.

Amel Bent est donc comblée et l'année s'annonce bien puisqu'elle a récemment changé de maison de disque et qu'elle prépare un nouveau disque. La star, que l'on retrouvera prochainement sur TF1 pour le prime des Enfoirés, est aussi à l'aise dans ses baskets après avoir fait d'importants efforts physiques pour obtenir une magnifique silhouette !

Thomas Montet