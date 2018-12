Amel Bent, très drôle, raconte son cadeau "le plus pourri" reçu pour Noël...

Amel Bent a donc fait un saut dans La boite à questions de Canal + pour parler de Kings, le programme diffusé sur la même chaîne, dans lequel on pouvait la retrouver grimée en homme et répondant au prénom de Jamel. Répondant aux demandes des téléspectateurs, elle a relaté un souvenir d'enfance.

A la question, "Le cadeau le plus pourri que tu aies reçu pour Noël ?", Amel Bent a répondu avec franchise et humour. "Ma mère, elle s'était craquée pour m'offrir cette petite poupée... Sauf que j'ai eu la version... soldée quoi ! Quand j'ai levé la jupe, elle n'avait qu'une jambe. Donc j'avais une Barbie unijambiste", s'est-elle souvenue. On image alors la petite Amel en voulant terriblement à sa maman Nadia... Heureusement, depuis, la chanteuse n'est qu'amour pour sa mère, dont elle est particulièrement fière et à qui elle a fait profiter de son succès.

Alors que Noël approche très vite, nul doute que l'interprète de Si on te demande, désormais âgée de 33 ans, va gâter ses propres filles : Sofia, née en 2016 et Hana, née en en octobre 2017. Deux petites filles issues de son mariage avec Patrick.