Amel Bent : Virée touristique avec ses deux filles, pour oublier les attaques

Le week-end d'Amel Bent a également été marqué par un gros coup de gueule. La chanteuse a été attaquée sur son physique suite à la publication d'une photo prise le 12 avril 2019. Habillée d'une robe asymétrique, elle a assisté au lancement de la collection capsule "I am not a rapper" de la marque ElevenParis, en présence de deux invités d'honneur : le chanteur Maître Gims et sa femme Demdem.

Si la plus grande partie de ses fans ont validé sa tenue de soirée, certains internautes se sont montrés bien plus critiques voire méchants. Amel Bent est alors montée au créneau pour s'adresser aux "grossophobes". "Donc je dois m'habiller de façon à paraître plus mince aux yeux des gens et pas comme moi j'aime ? Mdr... Les grossophobes là...", a-t-elle fait savoir dans l'une de ses stories Instagram.