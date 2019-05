Amélie Mauresmo à Roland-Garros avec ses enfants, mignons ramasseurs de balles

Roland-Garros a fait peau neuve pour accueillir des milliers de spectateurs à la porte d'Auteuil. Certaines installations ont été modifiées et améliorées pour le confort des visiteurs, mais aussi des joueurs. Lucas Pouille fait partie des Français en lice pour l'édition 2019 de ce tournoi sur terre battue très attendu. Le jeune joueur de 25 ans est accompagné de celle qui l'entraîne depuis plusieurs mois : Amélie Mauresmo.

L'ancienne championne de tennis de 39 ans voyage aux quatre coins du monde pour suivre son joueur. Cette fois-ci, le déplacement n'est que minime puisqu'elle n'a eu à parcourir que 770 km pour rejoindre Paris depuis Anglet (Pyrénées-Atlantiques), où elle possède une grande maison.

En s'engageant auprès de Lucas Pouille en décembre 2018 alors qu'elle devait remplacer Yannick Noah au poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, avant de se rétracter, Amélie Mauresmo a fait le choix d'embarquer ses deux enfants dans cette nouvelle aventure. Aaron, né en août 2015, et Ayla, née en avril 2017, suivent leur maman dans chacun de ses déplacements. C'est ainsi qu'ils ont découvert l'Australie avec l'Open d'Australie ou New York avec l'US Open. Place cette fois-ci à la terre battue en Île-de-France.

Mercredi 22 mai 2019, Amélie Mauresmo a publié une photo de ses deux enfants sur le court, sans aucun doute lors d'un entraînement de Lucas Pouille. Aaron et Ayla apparaissent de dos, tenant des balles dans les mains. "New balls please" ("nouvelles balles s'il vous plaît"), commente leur maman en légende. L'ancienne coach d'Andy Murray est ravie de pouvoir partager sa passion du tennis avec ses enfants au quotidien.