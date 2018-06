Amélie Mauresmo dévoile son nouveau grand défi...

Pour la première fois de son histoire, l'équipe de France de Coupe Davis sera dirigée par une capitaine : Amélie Mauresmo. La star du tennis reprendra l'an prochain le flambeau de Yannick Noah, tandis que les Françaises seront guidées par Julien Benneteau, rapporte l'AFP.

L'ancienne joueuse avait déjà dirigé l'équipe féminine (2012-2016) qu'elle avait conduite de la deuxième division à la finale de la Fed Cup, perdue en 2016 à Strasbourg devant la République tchèque. Le président de la FFT Bernard Giudicelli a salué un "choix complètement novateur" de placer "une femme au gouvernail du tennis français masculin" lors d'une conférence de presse en présence des nouveaux capitaines. Amélie Mauresmo a également entraîné pendant près de deux ans un membre du "Big Four", le Britannique Andy Murray (2014-2016), conseillé Marion Bartoli lors de son sacre à Wimbledon en 2013 et avant cela Michaël Llodra.

La maman de Aaron (2 ans et demi) et Ayla (1 an), qui est aussi cheffe de délégation de l'équipe de France masculine lors des jeux Olympiques 2020 à Tokyo, ne débutera pas sur le banc avant novembre 2019 si la réforme de la Coupe Davis est validée le 16 août à Orlando en assemblée générale par la Fédération internationale", explique l'AFP.

Thomas Montet