Amélie Mauresmo maman hyper sportive : elle garde la forme avec sa fille Ayla

Amélie Mauresmo est une vraie passionnée de sport et pas seulement de petite balle jaune. Celle qui compte deux titres du Grand Chelem à son actif (l'Open d'Australie et Wimbledon en 2006) est une adepte de la course à pied. Prochain objectif en vue : le marathon de Londres qui se déroulera le 28 avril 2019.

De retour au Pays basque, où elle possède une grande maison à Anglet (Pyrénées-atlantiques), loin de toute agitation médiatique, l'ex-tenniswoman de 39 ans est concentrée sur sa préparation. Enchaîner les kilomètres n'est pas le seul impératif de son programme d'entraînement. Elle doit également se gainer, une activité pour laquelle ses enfants n'hésitent pas à l'accompagner.

Le 28 mars 2019, Amélie Mauresmo a publié deux photos d'elle en pleine séance d'entraînement dans le jardin familial, accompagnée d'Ayla, sa fille née en avril 2017 et qui fêtera donc très prochainement ses 2 ans. Le visage soigneusement protégé, la fillette aux adorables couettes est assise sur le dos de sa maman. "À 1 mois du @londonmarathon la préparation se peaufine avec l'aide d'Ayla !", commente Amélie Mauresmo.