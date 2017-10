Amélie Mauresmo : Photo très rare de son fils Aaron, il a énormément grandi

Amélie Mauresmo est toujours très discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée, et elle l'est encore plus depuis qu'elle a donné naissance à son deuxième enfant. L'ancienne joueuse de tennis de 38 ans devenue entraîneuse est la maman d'une petite fille prénommée Ayla qu'elle a officiellement présentée au printemps dernier. "Aaron et Ayla se sont enfin rencontrés le 20 avril ! Tellement bouleversant...", avait-elle publié sur Twitter, tendres mots accompagnés d'une photo de ses deux enfants. Depuis, plus rien... Jusqu'à ce 2 octobre.

C'est de nouveau sur Twitter que la capitaine de la Fed Cup, remplacée par Yannick Noah depuis son départ en congé maternité, a partagé une photo qui aurait presque pu passer inaperçue. La jeune maman expose son fils aîné Aaron, né en août 2015, comme elle ne le fait que très rarement. Le petit garçon n'avait que quelques mois la dernière fois qu'il a été vu, c'était en juillet 2016 à l'occasion de l'Euro 2016. Aujourd'hui âgé de deux ans, Aaron se tient sur ses deux jambes. Passionné d'avion, il était "subjugué" en approchant de très près les prestigieux Rafales. La petite tête blonde, photographiée de dos, apparaît dans un imper rouge, casque sur les oreilles pour se protéger du bruit. "Un grand merci également à @Rafale_Display. Superbe vitrine de l'excellence française !", a tweeté l'ancienne championne de tennis après sa visite VIP à la patrouille de France. Amélie Mauresmo est également repartie avec une photo d'elle entourée de l'élite de l'aviation française.