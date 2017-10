Amélie Mauresmo, son fils Aaron "se cultive" : Nouvelle photo craquante

Le 2 octobre dernier, Amélie Mauresmo étonnait en publiant une photo inattendue d'Aaron, 2 ans. Toujours très discrète sur sa vie privée, l'ancienne joueuse de tennis de 38 ans a récidivé le week-end dernier en exposant son fils une nouvelle fois. Certes, l'adorable petite tête blonde apparaît de dos, mais la volonté de partager ces instants délicieux en famille est bien là.

Alors que la fois précédente, le garçonnet avait eu le privilège de visiter la patrouille de France et d'approcher de très près ses prestigieux Rafales,changement radical de décor ce dimanche. Photographié au bord d'un puits clos, Aaron apparaît en tenue sportswear, jogging bris, baskets colorées et doudoune à capuche bleu marine. Jouant aux devinettes, Amélie Mauresmo propose à ses 62 000 abonnés de découvrir la localisation de cette visite dominicale. "Aaron se cultive... Mais où ???", questionne l'ex-championne. Et la majorité des commentateurs ont deviné qu'il s'agissait des hospices de Beaune.