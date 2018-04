Amélie Neten attristée : Sa soeur, atteinte d'un cancer, va mal

Un joli message d'amour et de soutien qui a touché les internautes. En commentaires, ils ont alors été nombreux à réagir. "Courage à ta soeur pour qui j'ai beaucoup de respect, et force à toi et tes proches pour cette difficile épreuve", "C'est triste mais c'est la vie... Je sais qu'elle vaincra cette maladie encore une fois et lui envoie toutes mes bonnes ondes", "Des pensées positives à toutes les deux ! Vous êtes superbes, ne vous laissez pas abattre les filles", peut-on ainsi lire.

Pour rappel, Jen a souffert à deux reprises d'un cancer du sein. Après plusieurs traitements, et être notamment passée par des séances de chimiothérapie, la soeur d'Amélie Neten avait fini par vaincre la maladie. "Son médicament, ça a été mon fils. Il l'a aidée à penser à autre chose, il lui a donné le sourire", indiquait alors la candidate de télé-réalité. Nul doute que le petit Hugo aidera une nouvelle fois sa tante à aller mieux.