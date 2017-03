Amélie Neten, ce jour où elle a cru perdre son fils Hugo : "Il était tout bleu"

Jeudi 23 mars, l'autobiographie d'Amélie Neten (31 ans) intitulée Pourquoi tant de haine ? (proposée aux éditions Michel Lafon, à l'instar de Trop vite de Nabilla ) sort dans toutes les librairies.

Dans ce livre, l'ex-locataire de la Maison des Secrets de Secret Story 4 (TF1) évoque certes son faux mariage avec Senna (Les Anges 9) mais aussi des choses bien plus graves, comme cette journée de décembre 2011 où elle a cru perdre son fils Hugo (5 ans aujourd'hui) à la maternité, tandis qu'elle s'apprêtait à prendre une douche après l'avoir couché.

Amélie Neten raconte : "J'ai commencé à me désha­biller et brusque­ment, pris d'un pres­sentiment terrible, sans savoir exac­te­ment pourquoi, je me suis mise à crier : 'Mon fils !' Je suis sortie en trombe et j'ai couru vers la chambre. J'ai aperçu sa petite tête dans le couf­fin, je me suis appro­chée, il était tout bleu ! J'ai hurlé pour appe­ler les sages-femmes tout en tapant dans son dos et, soudain, dans un hoquet, il a tout recra­ché." En effet, le nourrisson, victime d'un reflux qui avait fait remonter le lait de son biberon dans sa gorge, était en train de s'étouffer.

En définitive, plus de peur que de mal, le petit garçon a rapidement retrouvé la forme. "Là, j'ai pensé qu'il aurait suffi que je rentre direc­te­ment dans la douche et que j'en ressorte cinq minutes plus tard pour que mon fils ne soit plus là aujourd'­hui", a-t-elle écrit. On comprend mieux pourquoi Amélie n'a jamais voulu quitter son petit Hugo, même durant les tournages pour les diverses émissions de télé-réalité auxquelles elle a participé...

Pourquoi tant de haine ? d'Amélie Neten, un livre disponible depuis le 23 mars 2017.