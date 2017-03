Amélie Neten : Cette "racaille" qui l'a violemment insultée devant son fils...

Jeudi 23 mars, Pourquoi tant de haine ? (éditions Michel Lafon), l'autobiographie d'Amélie Neten (31 ans), est sortie dans toutes les librairies. À cette occasion, l'ex-locataire de la Maison des Secrets de Secret Story 4 (TF1) a accepté de parler brièvement de son fils Hugo (5 ans), son petit trésor, lors d'un entretien accordé à Paris Match.

Si l'on apprend dans le livre qu'elle a notamment cru perdre son fiston dès ses premiers jours à la maternité, Amélie a également parlé durant cet entretien de la fois où une jeune fille a cru bon de l'insulter gratuitement (face à son fils !) en pleine gare de Lyon.

"J'étais avec Hugo, je sortais du train. J'ai vu la scène venir de loin. Comme une lionne avec son lionceau, j'ai eu le réflexe de mettre les écouteurs sur les oreilles de mon fils, un dessin animé en toile de fond. Je ne voulais pas qu'il voie la scène. Cette fille, une racaille de 16 ans, m'a reconnue et s'est approchée de nous. Elle s'est mise au niveau d'Hugo et lui a dit : 'Tu sais que ta mère est une grosse connasse.' Son pote filmait, moi j'avais la rage. Je ne me suis pas laissé faire. Je souhaite à cette fille qu'on fasse un jour la même chose à sa petite soeur ou à son enfant. C'est tellement facile en groupe de s'en prendre à une mère et à son fils", a-t-elle raconté.

Et de poursuivre : "Je ne comprends pas pourquoi je fais l'objet de toute cette haine, parfois même de toute cette jalousie. Si cela n'avait pas été moi il y a sept ans, ça aurait été quelqu'un d'autre. Je ne suis pas spectatrice de ma vie, je n'aime pas être assise sur mon canapé. Alors j'agis, je vis et je profite. Et désolée si cela déplaît à certaines personnes !"

Dans Pourquoi tant de haine ?, l'ex-Secrétiste a également évoqué son faux mariage avec Senna (Les Anges 9), cette femme qui l'a harcelée ou même la saleté mémorable de la Maison des Secrets.

Pourquoi tant de haine ? d'Amélie Neten, un livre disponible depuis le 23 mars 2017.