Amélie Neten : Confidences sur le père de son fils Hugo et leurs rapports

Le 23 mars dernier, Amélie Neten a publié un livre autobiographique intitulé Pourquoi tant de haine ? (éditions Michel Lafon). Un ouvrage dans lequel elle évoque son expérience dans Secret Story 4, son mariage avec Senna, les harcèlements dont elle a été victime mais aussi son fils Hugo (5 ans).

Amélie Neten n'a jamais caché que le père de son enfant ne s'est pas senti prêt à assumer sa paternité lorsqu'il a eu connaissance de sa grossesse. La jolie blonde, aujourd'hui en couple avec l'ancien footballeur Philippe Léonard, a pourtant décidé de garder l'enfant, quitte à l'élever seule. Afin de respecter le choix de cet ex-compagnon, l'ex-chroniqueuse du Mad Mag n'a jamais révélé son identité. "Je ne pensais pas qu'il deviendrait quelqu'un d'aussi important dans ma vie", dit-elle de lui dans le livre. Car oui, malgré tout, Amélie Neten et le père de son enfant sont restés en bons termes.

Et aujourd'hui cet homme et son fils sont même proches. "Hugo et lui se connaissent et se voient. Mon fils ne l'a pas rejeté, il sait que c'est son papa et il a toujours une place dans sa vie", écrit-elle. Une bonne nouvelle pour Hugo !