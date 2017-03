Amélie Neten dans Secret Story 4 : "Je me sentais sale"

Jeudi 23 mars, l'autobiographie d'Amélie Neten (31 ans), Pourquoi tant de haine ? (éditions Michel Lafon), est sortie dans toutes les librairies. À cette occasion, la starlette révélée par Secret Story 4 (NT1) a accepté de répondre aux questions de Paris Match sur son parcours.

Concernant son passage très remarqué dans la Maison des Secrets de SS4 en 2010, Amélie Neten n'a pas caché que son séjour avait été quelque peu compliqué à la longue... notamment à cause du manque d'hygiène autour d'elle. "En sortant de l'émission, je me sentais sale, j'avais besoin de me laver, de prendre un bain ! Durant l'aventure, j'avais perdu 5 kilos, j'avais le teint gris. Je manquais de vraie lumière après trois mois dans un hangar, sans parler de la saleté de la maison qui me dérangeait fortement. Après une si longue période loin de chez moi, je retrouvais enfin mes habitudes, mon confort et mes bougies !", s'est-elle rappelée.

Lors de cette longue interview accordée à nos confrères, la maman du petit Hugo (5 ans) a aussi expliqué pourquoi elle avait accepté d'intégrer cette 4e édition de Secret Story, elle qui n'avait pourtant pas passé le casting : "Je n'ai même pas eu besoin de m'inscrire, on est venu me chercher ! Je ne vais pas mentir, j'ai fait cette émission pour l'argent, pas pour devenir une célébrité. (...) Avant cette aventure, je travaillais le jour et la nuit. J'avais deux boulots, un dans une épicerie, l'autre dans une discothèque. Ma vie n'était pas simple. Alors, quand on m'a dit tu vas gagner ce montant par semaine et tu peux remporter 150 000 euros à la fin, je n'ai pas réfléchi trop longtemps."

Pourquoi tant de haine ? d'Amélie Neten, un livre disponible depuis le 23 mars 2017.