Amélie Neten harcelée : Une femme a tout fait pour l'éloigner de son fils !

Jeudi 23 mars, Amélie Neten sort son premier ouvrage autobiographique, Pourquoi tant de haine ? (éditions Michel Lafon). La star de Secret Story 4 qui a multiplié les participations aux Anges (NRJ12) s'y confesse comme jamais. Ainsi apprend-on qu'une femme a tenté de l'éloigner de son fils, Hugo (5 ans) !

La Belge qui a souvent été traitée de mauvaise mère sur les réseaux sociaux – ce dont elle s'est toujours défendue – a été accusée de maltraiter son fils et a fait l'objet d'une enquête. Une révélation faite en janvier dernier. Mais, aujourd'hui, on en sait plus. La personne qui a tout fait pour la séparer de son fils est une femme qui, prétendant être sa voisine, a déposé cinq plaintes contre la star de télé-réalité.

Pire, cette femme visiblement peu équilibrée aurait fait une fixation sur Amélie Neten et elle a harcelé sa famille. Résultat, la star a porté plainte contre elle pour harcèlement, diffamation et dénonciation calomnieuse. "Elle s'en est pris à ce que j'ai de plus cher, alors, sans être cruelle, je ne lui souhaite rien de bon", écrit l'ex-compagne de Senna. On la comprend !