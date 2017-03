Amélie Neten : L'incroyable raison pour laquelle elle s'est mariée avec Senna !

Plus qu'un jour avant de pouvoir s'offrir Pourquoi tant de haine ?, ouvrage autobiographique d'Amélie Neten publié chez Michel Lafon. Eh oui, la star de Secret Story 4 a souhaité raconter son passé et faire des révélations au grand public. Si grâce au livre, nous avons déjà appris qu'une femme avait tenté de la séparer de son enfant, la Belge a aussi révélé les raisons surprenantes pour lesquelles elle avait accepté d'épouser Senna dans Secret Story.

Retour en 2010, la jolie blonde et celui qui figure actuellement au casting des Anges 9 tombent amoureux devant les caméras de TF1. Une sorte de coup de foudre ponctué de quelques crises de jalousie qui a donné des idées à la production. Cette dernière a voulu jouer les marieuses. Mais voilà, cette idée n'a pas vraiment plu à Amélie Neten. Comme elle le révèle dans son livre, pour arriver à ses fins, la chaîne a tenté de négocier avec la candidate. "La production a compris que ma décision était arrêtée et que je ne changerais pas facilement d'avis, alors elle a négo­cié : 'Tu te maries avec Senna et on t'accorde quelque chose qui te manque depuis le début de l'aven­ture'", écrit-elle.

Et, aussi surprenant que cela puisse paraître, après réflexion, Amélie Neten a accepté... en échange d'eau chaude à volonté ! Mais pas seulement (heureusement). La maman d'Hugo (5 ans) écrit que la production l'aurait menacée de la mettre sur la touche.

Amélie Neten, qui avait donc accepté de se marier à l'antenne et en direct, préfère aujourd'hui rire de ce moment. Elle déclare même qu'elle avait dû se retenir d'éclater de rire.