Amélie Neten : Le résultat de sa nouvelle chirurgie dévoilé !

Jaja, Aurélie Dotremont ou Sarah Fraisou... Nombreux sont les candidats de télé-réalité à avoir succombé à la chirurgie esthétique récemment. Amélie Neten a également sauté le pas une nouvelle fois. Il y a quelques années, la candidate emblématique de Secret Story et des Anges a fait refaire sa poitrine. Une augmentation mammaire dont elle avait rapidement dévoilé le résultat.

Mais récemment, la jolie blonde est repassée sur le billard afin de diminuer la taille de sa poitrine comme elle l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Et elle n'a une fois de plus pas tardé à dévoiler ses nouveaux seins. Actuellement sur le tournage des Vacances des Anges 3, à Marbella, Amélie Neten a profité d'un jour off pour poser en maillot de bain.

"Résultat en bikini", a-t-elle commenté sa photo. Elle n'a pas non plus manqué de remercier le chirurgien qui l'a opérée.