Amélie Neten : Les critiques, son retour dans Les Anges... Sa mise au point !

Après avoir participé à Secret Story 4, Amélie Neten avait intégré le casting des Anges de la télé-réalité sur NRJ12. Et, rapidement, elle s'est imposée comme une figure incontournable du programme. Seulement, lors des deux dernières saisons des Anges, Amélie Neten était absente. Et pour cause, la maman du petit Hugo avait confié vouloir s'éloigner du monde de la télé-réalité.

Mais, coup de théâtre, elle a récemment confirmé sa participation aux Vacances des Anges 2, dont le tournage devrait débuter prochainement en Grèce. Ce vendredi 5 mai, elle a révélé les raisons de son retour sur le plateau du Mad Mag de NRJ12. "Dans mon livre Pourquoi tant de haine ?, je le dis à la fin : si la Grosse Équipe me rappelle pour faire une émission, c'est avec grand plaisir", a-t-elle confié.