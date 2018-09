Amélie Neten nostalgique : Elle dévoile des images inédites d'Hugo

Il y a six ans, Amélie Neten devenait maman d'un petit Hugo. Un fils qu'elle a toujours souhaité protéger du monde des médias. L'ancienne candidate de Secret Story (saison 4) et des Anges (1, 2,4, 5, 6 et 7) a donc toujours pris soin de ne pas dévoiler son visage sur les réseaux sociaux.

Elle a toutefois fait une exception ce samedi 8 septembre 2018. Nostalgique, la jolie belge de 33 ans a dévoilé un montage vidéo sur lequel on peut admirer Hugo bébé rire aux éclats ou en train d'essayer de marcher. Et, surprise, on voit clairement son visage. "Je t'ai rencontré quand tu es arrivé dans ce monde... Au premier regard tu as changé ma vie... Tu es devenu l'amour de ma vie en un instant... Tu as changé ma vision, mon espoir, l'amour, le temps, tu es toujours aussi connecté à moi et ton sourire grandit chaque jour... Un amour viscérale indescriptible... Chaque instant il n'y a que toi et moi qui le savons comme nous nous aimons... Un amour qui restera définitivement éternel où le temps s'arrête à chaque fois que j'entends 'Maman je t'aime'... #souvenir #Hugo #mavie #love #bebe #happy", a-t-elle légendé sa touchante publication.