Amélie Neten : Pire galère de vacances, amour à la plage.... Ses confidences !

Amélie Neten a fait son grand retour à la télévision dans Friends Trip 4 (NRJ12), lundi 8 janvier 2018. À cette occasion, Purepeople l'a soumise à son interview Around the world.

La maman d'Hugo (6 ans) est revenue sur sa pire galère de vacances. C'est la fois où elle était allée visiter les chutes du Niagara avec son compagnon Philippe Léonard : "On s'est rendu compte quand on est arrivé à l'aéroport qu'on n'avait pas l'ETA, le papier pour rentrer sur le territoire canadien. Du coup, on a raté l'avion et on a dû en prendre un autre. Au lieu d'arriver à 17h au Canada, on est arrivé à l'hôtel à 1h du matin."

L'ancienne candidate de Secret Story et des Anges a également évoqué sa pire bêtise de vacances, le pire candidat avec qui elle pourrait partir avant de dévoiler si elle pourrait faire l'amour à la plage.