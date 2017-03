Amélie Neten prête pour un autre bébé ? Elle et son fils Hugo sont du même avis

Entre Amélie Neten et son chéri Philippe Léonard, c'est l'amour fou depuis bientôt deux ans. Très discrète sur sa vie privée – pour protéger son fils Hugo (5 ans) et sa relation avec le footballeur qui a été défenseur et international belge –, la star de Secret Story 4 a pourtant fait une sacrée révélation.

Ce 23 mars, Amélie Neten sort son premier ouvrage autobiographique, Pourquoi tant de haine ? (éditions Michel Lafon). À cette occasion, elle a accordé une interview à nos confrères de TVMag concernant son avenir amoureux. La jolie Belge de 31 ans a en effet fait savoir qu'elle était prête à avoir un autre enfant : "Oui, je suis prête mais ce n'est pas pour cela que je vais avoir un autre enfant. Ce n'est pas du tout dans mes projets de faire un enfant."

Une décision qui a de quoi rassurer Hugo qui a encore envie d'avoir toute l'attention de sa maman pour lui. "Hugo a 5 ans, il est dans la découverte de tout et je suis tellement comblée avec lui. Et quand je lui parle d'avoir une petite soeur ou un petit frère, il me répond : 'Ah non, vraiment pas, maman' !", conclut-elle.

Rendez-vous donc dans quelques années...