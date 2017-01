Amélie Neten : Sa réaction à la participation de Senna aux Anges 9 !

Ne comptez pas sur la jolie blonde pour s'exprimer sur le sujet.

C'est officiel, on connaît le casting de départ des Anges 9. Ce mercredi 4 janvier 2017, NRJ12 a dévoilé l'identité des 11 candidats qui se sont envolés pour Miami en début de semaine. Et surprise, Senna Hounhanou en fait partie. Le jeune homme – qui avait défrayé la chronique en 2015 pour violences envers une ancienne compagne – n'était pas apparu à la télévision depuis 2011, dans la première saison des Anges de la télé-réalité qui se tournait à Los Angeles. Nombreux sont donc les internautes à avoir envoyé un message à Amélie Neten par le biais des réseaux sociaux afin de savoir ce qu'elle pensait du retour de son ancien petit ami.

Sans surprise, la maman d'Hugo (6 ans) leur a répondu sans détour : "S'il vous plaît, je m'en fous de son retour dans Les Anges, merci d'arrêter de me poser la question 100 fois. J'ai ma vie, mes projets et le reste." Amélie Neten a en effet tourné la page télé-réalité afin de se concentrer sur l'animation. On l'a donc retrouvée en tant que chroniqueuse dans le Mad Mag ou encore en tant qu'animatrice dans La Revanche des ex. Côté coeur, la tornade Belge file le parfait amour avec l'ancien footballeur professionnel Philippe Léonard.