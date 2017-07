Amélie Neten se fait enlever ses tatouages : Les raisons dévoilées !

Ce jeudi 13 juillet 2017, Amélie Neten était de passage à la clinique des Champs-Elysées, située dans le 8e arrondissement de Paris. Comme elle l'a expliqué sur Snapchat et Instagram, la candidate de télé-réalité s'y est cette fois-ci rendue dans le but de se "dé-tatouer", à savoir d'effacer deux de ses tatouages : une salamandre située sur le pied ainsi qu'un autre au niveau de l'épaule.

Via une série de vidéos, la jeune maman du petit Hugo a expliqué les différentes étapes du processus, à savoir la pose d'une crème "qui va endormir" la zone en question, puis la suppression du tatouage au laser. Dans la foulée, Amélie Neten a expliqué pourquoi elle a finalement décidé de se faire enlever ces deux tatouages. "Tout simplement, je ne les supporte plus", a-t-elle confié. Et d'ajouter : "Sincèrement, il faut bien réfléchir avant de se faire des tatouages. Toujours écouter ses parents."

Avant elle, d'autres personnalités ont également fait ce choix. En avril 2016, Caroline Receveur avait filmé sa séance de dé-tatouage. "Âmes sensibles s'abstenir", avait-elle prévenu. Plus récemment, Nabilla s'est également fait enlever un tatouage. Les images sont même passées sur M6, dans l'émission Zone Interdite, en mars dernier.