Amélie Neten : Son salaire impressionnant pour Les Anges 10 dévoilé

Vendredi 9 mars 2018 se tenait la conférence de presse des Anges 10 (NRJ12) au restaurant Angie, à Paris. A cette occasion, Emilie Nef Naf, Jordan (Secret Story 11), Rémi Notta (La Villa 3) ou encore Amélie Neten ont fait le déplacement afin de répondre aux questions des journalistes. Une fois l'événement terminé, la maman d'Hugo a profité de son temps libre pour se reposer un peu, avant de se rendre sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8).

En plus de donner son avis sur l'actualité média, la jolie Belge a parlé un peu plus de son expérience dans Les Anges. Et elle n'a pas hésité à dévoiler son salaire à Cyril Hanouna. "Je ne suis pas gourmande. Je touchais 500 euros par jour. Il y en a qui peuvent monter jusqu'à 700, 800 euros", a-t-elle expliqué. Quand on sait que le tournage dure environ trois mois, cela fait rêver !

Reste à savoir si Amélie Neten touchait le même salaire après voir rejoint la production. Comme elle l'a rappelé dans TPMP, elle a fait trois semaines en tant que candidate, puis est passée derrière la caméra. Une expérience qu'elle a beaucoup appréciée. Aussi compte-t-elle de nouveau collaborer avec La Grosse Equipe en tant que membre de la prod'.

La jolie blonde est l'une des candidate emblématique de cette télé-réalité. Après avoir participé à Secret Story 4, en 2010, elle s'est envolée pour L.A en compagnie de Senna (son petit ami de l'époque) afin de participer à la première saison des Anges. On a ensuite pu la revoir dans la saison 4 à Hawaï, la 5 en Floride, la 6 en Australie et la 7 en Amérique Latine. Amélie a aussi participé aux Vacances des Anges.