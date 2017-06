Amélie Neten virée des Vacances des Anges 2, elle s'explique en larmes...

L'ambiance n'est pas au beau fixe sur le tournage de la deuxième saison des Vacances des Anges. Les candi­dats sont arri­vés depuis près d'une semaine maintenant et il semblerait qu'un premier gros dérapage ait eu lieu... Amélie Neten s'explique les larmes aux yeux sur Snapchat ce lundi 5 juin !

"Hello tout le monde, je veux juste vous dire que tout va bien. Il n'y a pas de souci, je rentre à la maison. Tout va très bien avec la Grosse Équipe, je respecte le choix, c'est normal. Je vous embrasse... Je peux vous dire que j'ai vraiment kiffé cette petite semaine de tournage, vous allez voir, il y aura vraiment des fous rires, j'ai rencontré des gens au top. Je suis triste. Je pense que vous me connaissez, j'ai une grande gueule mais je n'en suis jamais venue aux mains auparavant. Je ne cautionne pas !", explique la belle blonde.

Vous l'avez donc compris, une bagarre de plus aurait éclaté entre Kim Glow et Amélie Neten ce week-end du 3 et 4 juin 2017, les forçant à rentrer chez elles. Si les deux starlettes ont d'abord été isolées dans des hôtels séparés, la production a finalement décidé de les exclure définitivement du programme. Après cette annonce, Milla Jasmine y va même de son commentaire sur Twitter : "Je n'aime pas dire ça, MAIS : je vous l'avais dit !"

Pour rappel, au casting de cette saison explosive, on retrouve plusieurs fortes person­na­li­tés à l'instar de Méla­nie Amar des Anges 9, Cora­lie Porrovecchio des Anges 8, Sarah Fraisou ou encore Kim Glow... Mais cette saison signait aussi et surtout le retour de la matriarche des Anges : Amélie Neten.

En bref, autant de starlette au caractère bien trempé qui vont, sans aucun doute, nous en mettre plein la vue question clashs... Vivement la diffusion !