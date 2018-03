America Ferrera enceinte : Sa baby shower avec les stars d'Ugly Betty...

America Ferrera, découverte par les téléspectateurs dans la série Ugly Betty est enceinte de son premier enfant et elle a eu droit à une jolie baby shower pour fêter cet événement. L'actrice était entourée de ses amis et ses proches, samedi 17 mars.

C'est au chic bar et restaurant Beauty & Essex, dans le quartier de Hollywood à Los Angeles, que s'est tenue la petite sauterie. America Ferrera, accompagnée de son mari Ryan Piers Williams, était radieuse dans sa robe fleurie. Elle a accueilli ses invités parmi lesquels ses ex-collègues d'Ugly Betty, Ana Ortiz (qui jouait sa soeur Hilda Suarez) et le très changé Mark Indelicato (qui incarnait son neveu Justin Suarez). Il y a deux ans, l'équipe de la série s'était retrouvée et avait évoqué la possibilité d'un retour d'Ugly Betty... en film.



America Ferrera a aussi pu compter sur les collègues de sa nouvelle série, Superstore. On a vu Ben Feldman, Kelly Stables, Nichole Bloom, Colton Dunn, Kaliko Kauahi, Nico Santos et Lauren Ash. "Pas de jeu de couches pleines de caca ici. On danse, on boit (que de l'eau pour moi), avec quelques amis avec qui on a envie de fêter l'arrivée du petit humain qu'on a hâte de rencontrer. @beautyessexla était un endroit magnifique pour faire la fête (on ne me paie pas pour dire ça)", a-t-elle commenté.

Bébé est attendu pour le printemps...

