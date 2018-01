America Ferrera : L'ex-Ugly Betty est enceinte de son premier enfant

Pour America Ferrera, l'année 2018 s'annonce splendide ! L'actrice de 33 ans, révélée au grand public grâce à la série Ugly Betty, est enceinte de son premier enfant. Elle a elle-même annoncé la bonne nouvelle sur Instagram.

À l'occasion du Nouvel An, America Ferrera a posté sur le réseau social une photo d'elle et de son mari, Ryan Piers Williams, tous les deux portant des lunettes formant le motif 2018. "On va accueillir un autre visage à embrasser en 2018 ! On vous souhaite de faire plein de bisous en cette nouvelle année !", a-t-elle commenté. L'actrice, mariée depuis 2011 à celui qui était son camarade de classe à la University of Southern California, attend donc un bébé et commence déjà à s'équiper, comme en témoigne le petit body qu'elle tient entre ses mains.

America Ferrera, que l'on retrouve dans le dernier clip de Jay-Z pour illustrer le titre Family Feud, joue depuis 2015 dans la série Superstore sur NBC.