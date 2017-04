American Idol : Un candidat écope de 70 ans de prison pour pédopornographie

C'est une histoire qui fait froid dans le dos. Révélé en 2012 grâce à sa participation au télé-crochet American Idol, Brandon Cox est aujourd'hui coincé en case prison. Selon le média local américain WSFA (Alabama), l'homme de 26 ans vient d'être jugé coupable dans une sordide affaire de pédopornographie. Le procès, qui s'est déroulé mercredi 12 avril, a mis en lumière sept chefs d'accusation. Brandon Cox a été inculpé pour pornographie infantile.

Originaire de Wetumpka, l'ex-candidat est lui-même père d'un fils de 4 ans. Selon les autorités, ce sont pas moins de 275 images "horrifiantes" qui ont été découvertes sur l'ordinateur de l'accusé après une enquête de longue haleine. Les photos sont tellement dérangeantes que le juge en charge du dossier a requis la peine maximale, à savoir 70 ans de prison (dix ans pour chaque chef d'accusation). "C'est très rare pour nous d'avoir ce genre d'affaire de pédophilie où les images représentent des victimes aussi jeunes. En général on trouve des jeunes filles, de 14 à 15 ans, ce qui est mauvais, ne vous méprenez pas. Mais il avait des photos et des vidéos de petits enfants, âgés de 4 ou 5 ans. Il y avait même les photos d'un enfant engagé dans des actes sexuels", a déclaré l'avocat de la défense Randall Houston, décrivant Brandon Cox comme "malade".

Une autre avocate, Kristy Peoples, a confirmé que les clichés qui avaient été retrouvés sur l'ordinateur de Brandon Cox étaient insoutenables à voir. "On parle d'enfants en bas âge, de pénétration, de sexe oral, et de la nature horrible de ces photos, de leur quantité", a-t-elle ajouté. Selon elle, la priorité était de protéger le fils de 4 ans de Brandon Cox. "C'était une grande inquiétude. La plupart de ces enfants sur ces photos et vidéos étaient des petits garçons et des jeunes garçons", a-t-elle prévenu.

De son côté, l'accusé maintient son innocence et a fait savoir par le biais de son représentant, Kenny James, qu'il comptait faire appel de ce jugement. Avec toutes les preuves qui ont été retenues contre lui, il paraît désormais impossible d'obtenir une réduction de peine.